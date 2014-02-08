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ضبط 80 مطلوبًا من المحكوم عليهم و192 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 80 مطلوبًا من المحكوم عليهم و192 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 80 مطلوبًا من المحكوم عليهم و192 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

حملة أمنية – أرشيفية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن شمال سيناء القبض على 80 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة علاوة على ضبط وتحرير 192 مخالفة مرورية.

يأتي ذلك في إطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين علىالقانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين، المحكوم عليه “جلال س . ع . ع” المقيم فى أبو صقل بدائرة قسم أول العريش والمتهم فى قضية جنايات “مخدرات” والمحكوم عليه غيابيا فيها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيهًا، إلى جانب عدد “36″ محكومًا عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى، عدد “13″ محكومًا عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف، عدد “19″ محكومًا عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية، وعدد “11″ محكوما عليهم بالمخالفة.

ومن جهة أخرى تم ضبط وتحرير عدد “192″ مخالفة مرورية متنوعة، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

أ ش أ

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