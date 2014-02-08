بعد أن قتلوا زوجته...فراس إبراهيم يُسدل "ستائر الخوف"

يستكمل الفنان السّوري فراس إبراهيم تصوير مسلسله الجديد "ستائر الخوف"، بداية شهر آذار المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر الانتهاء من تصويره في منتصف شهر نيسان من العام الجاري.

ويتحدّث العمل الذي يدخل السباق الرمضاني لهذا العام عن عدم الخوف من المجهول والتغيير، وتدور أحداثه حول مجتمعين صغيرين (فندق وبانسيون) تقتحمهما شخصيات لا تنتمي إليهما، فتُحدث تغييراً جوهريّاً وينقلب الوضع رأساً على عقب، كما يتناول العمل المجتمع المصري البسيط الذي ما يزال قادراً على احتواء الآخر.

وقال إبراهيم في تصريح خاصّ: "استهوتني فكرة العمل كثيراً، لأنه يعالج مشكلة اجتماعية، وهي تلك الدوائر والمساحات التي نضيّقها حولنا، ومن الجيد أن نفتح هذه الدوائر ونتخطى عقد الخوف بغضّ النّظر عن النتائج؛ فليس من الطبيعي أن نكتفي بمن نعرف، ونعتمد على الرّتابة في التّعاطي مع الدّنيا. والعمل يحتوي على هامش إنساني عالي المستوى ومكتوب بحرفيّة ويلامس الجوهر الإنساني".

وعن طبيعة دوره في العمل، أوضح الفنّان السّوري: "أجسّد في العمل شخصيّة صحافي ومراسل كان يعمل في العراق، ولديه مكتب صحافي في مصر، وجاء يبحث عمّن يعتقد أنه قتل زوجته؛ وخلال ذلك يقتحم مكاناً تعمل فيه بعض الفتيات في نادٍ ليلي، وهو بطبيعته لايحبّ التّعاطي مع الفتيات، مما يُثير فيهنّ حبّ الفضول، ويحاولن التقرب منه، ممّا يجعله يكتشف أنّهن فتيات جامعيّات وتتخطى قدراتهن المكان الذي يعملن فيه".

ويشارك في العمل نخبة من الفنّانين العرب، مثل عزت العلايلي، صابرين، فراس إبراهيم، أمل رزق، مروة، عبد الرحمن أبو زهرة، مادلين طبر، فتوح أحمد، حسام فارس...

يُذكر أنّ العمل هو من كتابة الرّوائي السّوري نبيل ملحم، ومن إخراج سمير حسين ومحسن فكري.

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