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باسم يوسف ساخرًا: تعلمنا من الخطأ السابق وسنستمر فى عرض البرنامج

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باسم يوسف ساخرًا: تعلمنا من الخطأ السابق وسنستمر فى عرض البرنامج باسم يوسف ساخرًا: تعلمنا من الخطأ السابق وسنستمر فى عرض البرنامج

استهل الإعلامى الساخر باسم يوسف فقرات حلقات برنامجه "البرنامج" للموسم الثالث بالسخرية من الانتقادات الحادة التى وجِهَت له خلال الفترة الماضية بقوله "اتعلمنا من الخطأ السابق وسنستمر فى العرض"وواصل ساخراً " وحشتكو.. وهتتلموا على البوكس كولكو".

وتابع "إحنا رجعنا تانى ومش بيهمنا حد ولا يهمنا قناة أو محطة ومش هنجامل حد".

وعبر يوسف خلال تقديمه برنامج "البرنامج" على قناة "أم بى سى "، عن سعادته بعودة بث حلقات البرنامج، وتابع ساخراً "جاء الوقت الذى سنكشف فيه عن سبب توقف البرنامج"، وبعد لحظات قال "يوسف" متهكماً "أنا مش عارف عن نفسى هو ليه وقف".
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