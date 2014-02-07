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شوقي السعيد: لن أترك الإسماعيلي من أجل الأهلي

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شوقي السعيد: لن أترك الإسماعيلي من أجل الأهلي شوقي السعيد: لن أترك الإسماعيلي من أجل الأهلي

قال شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي أنه متمسك بالاستمرار مع الدراويش رغم ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي.

ويقدم السعيد أداء جيدا مع الإسماعيلي بعد انتقاله إليه من الجونة في الصيف الماضي.

وقال السعيد لـFilGoal.com: "وكيل أعمالي أحمد سمير أخبرني أن البعض داخل النادي الأهلي أبدوا رغبة في ضمه للفريق الأحمر".

وتابع "أخبرت وكيل أعمالي أنني لن أرحل عن الإسماعيلي وأنني أشعر براحة نفسية داخل الفريق".

وأوضح "لا أقول كلاما فقط، فأنا مستعد للتجديد للإسماعيلي من الآن، بل والتوقيع على شيكات على بياض".

وأتم "لن أرحل عن الإسماعيلي إلا للاحتراف الخارجي، من أجل أن يستفيد النادي ماديا أيضا".

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