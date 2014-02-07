أخبار عاجلة

الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل -
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم -
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رحيل الإعلامية سهير الإتربي

Google+ Print
رحيل الإعلامية سهير الإتربي رحيل الإعلامية سهير الإتربي

فارقت الإعلامية سهير الإتربي الحياة عن عمر يناهز ٧٤ عاماً، وذلك في ليل الخميس بعدما تعرضت لجلطة دماغية نقلت على إثرها إلى المستشفى الأسبوع الماضي، ودخلت في غيبوبة. ومن المقرر أن تتم الصلاة على جثمانها بعد صلاة عصر اليوم الجمعة.

الإتربي هي من أوائل المذيعات في الإعلام المصري حيث بدأت مسيرتها الإعلامية مع بدايات التلفزيون المصري، حتى أصبحت من أهم روّاده، وتنقلت بين عدة مناصب من إدارة الشباب، فخدمة المجتمع، ثم رئيساً للقناة الثانية، وصولاً إلى رئاسة للفضائية المصرية التي أسستها بنفسها، وتوّلت من بعدها رئاسة التلفزيون المصري التي كانت من أنجح رؤسائه.

يذكر أن الإعلامية المخضرمة اعتبرت مدرسة ونموذجاً للمذيعات الصاعدة، حتى انها استمرت في متابعة شؤون التلفزيون المصري بعد تقاعدها وكانت تعقد إجتماعات أسبوعية كان أخرها قبل وفاتها بأسبوع وهو عبارة عن التخطيط لمشروع مكتبة التراث التلفزيوني التي باشرت الإنتهاء منه.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي