رحيل الإعلامية سهير الإتربي

فارقت الإعلامية سهير الإتربي الحياة عن عمر يناهز ٧٤ عاماً، وذلك في ليل الخميس بعدما تعرضت لجلطة دماغية نقلت على إثرها إلى المستشفى الأسبوع الماضي، ودخلت في غيبوبة. ومن المقرر أن تتم الصلاة على جثمانها بعد صلاة عصر اليوم الجمعة.

الإتربي هي من أوائل المذيعات في الإعلام المصري حيث بدأت مسيرتها الإعلامية مع بدايات التلفزيون المصري، حتى أصبحت من أهم روّاده، وتنقلت بين عدة مناصب من إدارة الشباب، فخدمة المجتمع، ثم رئيساً للقناة الثانية، وصولاً إلى رئاسة للفضائية المصرية التي أسستها بنفسها، وتوّلت من بعدها رئاسة التلفزيون المصري التي كانت من أنجح رؤسائه.

يذكر أن الإعلامية المخضرمة اعتبرت مدرسة ونموذجاً للمذيعات الصاعدة، حتى انها استمرت في متابعة شؤون التلفزيون المصري بعد تقاعدها وكانت تعقد إجتماعات أسبوعية كان أخرها قبل وفاتها بأسبوع وهو عبارة عن التخطيط لمشروع مكتبة التراث التلفزيوني التي باشرت الإنتهاء منه.

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