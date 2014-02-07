تيم حسن يُصاب بـ"الوسواس"

يخوض الفنّان السّوري تيم حسن تجربة البطولة في المسلسل المصري الجديد "الوسواس"، الذي يتولى إخراجه حسني صالح، عن نصّ للكاتب محمد ذو الفقار، عماده "رسالة حول حرية الإنسان مقابل القهر والطغيان، وإلى أيّ مدى ينجح الإنسان في الخلاص منه قبل أن تصيبه عدواه أو تأكله ناره".

المسلسل الذي سيبدأ تصوير مشاهده في مصر أوائل مارس/آذار المقبل، هو "رحلة حب شاقّة وجميلة، وحرب بين الرّغبة والاستطاعة في مجتمع مغلق ومنسي"، حسب تعبير تيم، الذي قال مؤكّداً: "مسلسل "الوسواس" سيكون عملي المصري الذي يحمل اسمي لهذه السنة إضافة إلى المسلسل السوري "الأخوة" الذي سيعرض خارج الموسم الرمضاني، وأعود عبره إلى الدراما السورية بعد ثلاث سنوات من الانقطاع منذ قدمت مسلسل أسعد الورّاق".

وعن جاذبية مسلسل "الوسواس" التي دفعته لقبول المشاركة فيه، قال الفنان حسن: "أتابع النصوص الجيدة والظروف المناسبة للأعمال وانتقيها، وهو ما توافر في مسلسل "الوسواس"، مضيفاً: "خلال الفترة السابقة قمت بقراءة نصوص درامية سورية ومصرية، واعتذرت عن كثير منها، بينها أعمال مهمة وضخمة، حال دون الاتفاق على بعضها ارتباطي بمسلسل "الأخوة" وتصويره في أبو ظبي، فضلاً عن تأجيل تصوير أعمال أخرى. ويجري اليوم تبادل أفكار عامة وتفصيلة حولها، وربما مع وصولنا إلى صيغة مرضية، أعلن قريباً عن تحضيرات تجري بشأنها".

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