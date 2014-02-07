الاتحاد ينفجر في وجه الاتفاق بخماسية

أنهى اتحاد جدة سلسلة نتائجه السلبية بالفوز يوم الجمعة على الاتفاق 5-2 في الجولة الـ21 من دوري عبد اللطيف جميل.

الاتحاد لم يفز على مدار سبع مباريات كاملة، وخسر أخر مواجهتين أمام الأهلي والفيصلي بنتيجة 2-1.

سجل أهداف الاتحاد رودريجيز في الدقيقة 14، وليناردو بونفيم في الدقيقة 25، وباسم المنتشري في الدقيقة 29، وفهد المولد في الدقيقة 50، ومختار فلاتة في الدقيقة 80 "من ركلة جزاء".

فيما سجل هدفي الاتفاق توفيق بوحيمد وعلي الزعقان هدفا الاتفاق في الدقيقتين 32و62.

الاتحاد رفع رصيد الاتحاد إلى 26 نقطة في المركز السادس بفارق أربع نقاط عن الاتفاق العاشر.