5 أسباب تدفعك لمشاهدة صدام تشيلسي-نيوكاسل ' ستريمنج '

لن يستطيع المصريون مشاهدة مباراة تشيلسي أمام نيوكاسل يوم السبت في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي تليفزيونيا، إلا أن متابعة المباراة ستمثل أهمية بالغة للكثيرين بسبب محمد صلاح.

المصريون من مشجعي البلوز أو غيره تابعوا قمة تشيلسي-مانشستر سيتي في الجولة الماضية خاصة أن صلاح دخل قائمة المباراة، إلا أن عدم مشاركة الجناح المصري أحبطهم.

وما قد يحبطهم أكثر أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي ألمح إلى مشاركة صلاح أمام نيوكاسل، وهي المباراة التي لن تذيعها قنوات beIN Sports المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي.

ولذلك خيار مشاهدة المباراة على الانترنت "ستريمنج" سيكون الحل الوحيد أمام المصريين الراغبين في متابعة صلاح أو تشيلسي بشكل عام.

ويعرض FilGoal.com 5 أسباب تشجعك على البحث على رابط لمشاهدة المباراة على الانترنت وتحمل البث المتقطع أحيانا.

- بالتأكيد مشاهدة صلاح ستكون الدافع الأقوى للمصريين لمتابعة المباراة حتى وإن كانوا من غير مشجعي تشيلسي، خاصة أن مورينيو قال أن فرص الجناح المصري في الظهور لأول مرة بقميص الزرق ستكون كبيرة.

- نيوكاسل كان أول فريق إنجليزي اهتم بضم صلاح، وكان ذلك قبل انتقاله لبازل من المقاولون العرب، إلا أن الجناح المصري انتقل في النهاية إلى النادي السويسري ومنه إلى تشيلسي.

- الصراع على الصدارة سيشتعل خاصة أن المباراة ستبدأ بعد نهاية قمة أرسنال وليفربول، وهي التي قد تهدي تشيلسي الصدارة في حال تعثر المدفعجية وفوزه على نيوكاسل.

- تشيلسي سيسعى لتعويض خسارة الدور الأول أمام نيوكاسل بنتيجة 2-0، وما يزيد سخونة المباراة حقيقة أن الزرق لم يحققوا سوى انتصارين فقط في أخر سبع مواجهات بينهما.

- مورينيو لم يخسر 72 مباراة على ملعب ستامفورد بريدج، وهو الرقم الذي سيحاول الحفاظ عليه أمام منافس فاز ثلاث مرات في أخر أربع مواجهات بينهما.