بالفيديو – 4 أهداف مصرية تلهم صلاح أمام نيوكاسل

4 أهداف مصرية سكنت شباك نيوكاسل يونايتد تلهم محمد صلاح جناح تشيلسي الدولي الذي ينتظر المشاركة الأولى له مع الزرق أمام الماكبايس يوم السبت.

صلاح لم يحصل على فرصة المشاركة في مباراة تشيلسي السابقة أمام مانشستر سيتي وجلس على مقاعد البدلاء، إلا أن جوزيه مورينيو المدير الفني ألمح إلى جاهزية النجم المصري للمشاركة مع تشيلسي بداية من مواجهة نيوكاسل.

وربما على الجناح المصري مراجعة أربعة أهداف مصرية سابقة سكنت شباك نيوكاسل قبل مواجهة السبت، حتى تكون دافعا له للبزوغ حال المشاركة أساسيا.

يسترجعها معكم FilGoal.com ..

ميدو

سجل أحمد حسام "ميدو" صاحب أطول تجربة احترافية في إنجلترا هدفين في مرمى نيوكاسل طوال رحلته التي مثل فيها توتنام هوتسبر وميدلسبره وويجان ووست هام.

هدف ميدو الأول كان بقميص توتنام في موسم 2005-2006، بعدما ضمه السبيرز بصفة نهائية من روما عقب تألقه قبلها معارا.

ميدو سجل هدفا رائعا في مرمى الماكبايس بعدما استلم عرضية بتسديدة مباشرة، ارتطمت بالأرض قبل أن تسكن الشباك، وقاد فريقه للفوز 2-0.

بعد انتقاله لميدلسبره في موسم 2007-2008، خاض ميدو ثاني مبارياته مع فريقه الجديد أمام نيوكاسل.

ميدو كان قد سجل في ظهوره الأول مع ميدلسبره في الفوز على فولام 2-1.

وعاد النجم المصري للتألق أمام نيوكاسل، ليسجل هدفا في مباراة شهدت هتافات عنصرية من جماهير تجاه المهاجم المصري.

فجماهير نيوكاسل وجهت هتافات مسيئة للإسلام لاستفزاز ميدو، وبعد تسجيل هدفه توجه المهاجم المصري ناحية الجماهير حيث أشار لهم بالصمت.

وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقتها تحقيقا في الواقعة.

البلدوزر

الهدف المصري الثالث في شباك نيوكاسل، جاء بأقدام عمرو زكي.

البلدوزر انتقل إلى ويجان من الزمالك معارا في موسم 2008-2009 ، وسجل 10 أهداف في الدوري في انطلاقة كالحلم.. ولكنها في النهاية تحولت لكابوس بعدما توقف عند هذا الحد.

بالعودة إلى نيوكاسل، سجل زكي هدفا من ركلة جزاء في مرمى نيوكاسل في فوز ويجان 2-1.

المحمدي

الهدف المصري الأخير في مرمى نيوكاسل، كان في هذا الموسم من أحمد المحمدي ظهير هال سيتي.

المحمدي افتتح رصيده التهديفي هذا الموسم بهدف في فوز فريقه الكبير 3-2 على الماكبايس.