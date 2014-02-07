القبض على 14 بالشرقية بينهم أحد أعضاء تنظيم “حبارة” المتهم بمذبحة رفح الثانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطني بالشرقية من ضبط 14 متهم بالارهاب بينهم ” محمود ع س” 30 سنة، ومقيم أبوكبير، وأحد والعضو الثامن في جماعة عادل حبارة، منفذ مذبحة رفح الثانية، والمتهم بقتل أحد المخبرين السريين بمركز شرطة أبو كبير، بعد ثورة يناير، والصادر بشأنه حكم بالإعدام.

وفى سياق متصل، تمكن ضباط مباحث منيا القمح، من ضبط 3 اخرين من أنصار الإخوان، يشتبه فى تورطهم، فى مقتل أحد أفراد القوات المسلحة، بطريق الولجا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 10 من عناصر الجماعة الإرهابية، بالمحافظة، للاشتباه في تورطهم في وقائع إستهداف 6 من أفراد الشرطة بالشرقية، على مدار اليومين الماضيين .