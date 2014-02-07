محافظ أسوان يعقد اجتماع لبحث تأمين الخط الملاحى بين مينائي السد العالي والزبير بحلفا‎

وجه محافظ أسوان مصطفي يسري كافة الجهات التنفيذية والأمنية المسؤولة عن حركة السفر والتجارة بين مينائي السد العالي بأسوان والزبير بحلفا في الجانب السوداني بطول 380 كم بتقديم تصورها ومقترحاتها لتأمين الخط الملاحي بين الميناءين ، بجانب وضع آلية شاملة لمنظومة الحركة الملاحية ، وخاصةً في ظل التكدس الذي يشهده ميناء السد العالي خلال هذه الفترة بسبب توقف حركة السفر والتجارة بمنفذ حلايب وشلاتين،وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الميناء برئاسة محافظ أسوان.

حضر الاجتماع المستشار محمود حمزة القائم بأعمال القنصلية السودانية ورؤساء هيئات وادي النيل للملاحة النهرية والسد العالي وتنمية بحيرة ناصر والميناء والصادرات والواردات والجمارك والجوازات والنقل النهري والحجر الصحي والزراعي والبيطري والبيئة ، بالإضافة إلي ممثلي الجهات الأمنية والشرطية ،إذ أكد المحافظ علي أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في المقام الأول بهدف الحفاظ علي سلامة أرواح وممتلكات المسافرين من مواطني مصر والسودان والدول الأخري بجانب الحفاظ علي الأمن القومي المصري من عمليات تهريب السلاح والمخدرات والممنوعات إذ أن تزايد حركة السفر بين الميناءين تتطلب وضع منظومة متكاملة لتطوير معدات النقل النهري التابعة لهيئة وادي النيل ، وخاصة الباخرتين ” سينا وساق النعام ” بجانب صنادل البضائع ، لافتاً إلي أنه بعد قيامه بتفقد الميناء وهذه المعدات أصدر قرار بتشكيل لجنة فنية في الأول من فبراير الحالي وذلك للوقوف علي أي قصور أو ملاحظات من خلال المعاينة الميدانية لهذه المعدات النهرية ومدي صلاحيتها للإبحار ، وتوافر إجراءات السلامة المهنية والصحية والبيئية.

وأشار مصطفي يسري إلى أنه سيقوم بعرض مقترح علي رئيس الوزراء بإنشاء مراسي جديدة داخل مسطح البحيرة للمساهمة في خطة تأمين الخط الملاحي لسرعة التعامل مع أي طوارئ سواء بتعرض المعدات النهرية للحرائق أو الشحوط أو الغرق ، علاوة علي حدوث تسرب لبقع الزيت أو الوقود ، موضحاً بأن الدراسة ستشمل إنشاء عدد 2 مرسي جديد إحداهما في منطقة عمداً والأسبوع والأخر في مدينة أبو سمبل تتوافر فيها الاشتراطات البيئية من شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والطاقة والوقود لضمان التخلص الآمن لمخلفات البواخر والصنادل ومراكب السفاري من أجل حماية المخزون المائي الاستراتيجي لمصر من أي مصادر للتلوث.

ومن جانبه أوضح أسعد عبد المجيد رئيس ميناء السد العالي بأنه لأول مرة يتم اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة التي ستساهم في السيطرة والتأمين لحركة السفر بين مصر والسودان ، وخاصةً أن الرحلة الواحدة بين مينائي السد العالي وحلفا تصل طاقتها إلي 650 راكب ، بجانب كميات كبيرة من البضائع ، مشيراً إلي أنه بعد الانتهاء من خطة تطوير ميناء السد العالي بتكلفة مليون جنيه سيبدأ تنفيذ خطة تأمين الخط الملاحي بين الميناءين ، وخاصة بعد انتهاء اللجنة الفنية من وضع تقريرها الفني ورفعه لمحافظ أسوان ، مع قيامها بالمعاينة الميدانية مرة أخري للتأكد من تلافي كافة الملاحظات وأوجه القصور التي جاءت في التقرير إذ كان من أهمها ضرورة صيانة معدات الإطفاء والحماية المدنية ورفع مستوي الخدمات وخاصة في مجال الوقاية الصحية من خلال تحقيق الاشتراطات البيئية من التهوية الكافية وصيانة وتعقيم دورات المياه والكبائن والمطابخ والمخازن ، بالإضافة إلي ضرورة توافر خزانات للصرف الصحي علي الباخرتين لتحقيق التخلص الآمن من المخلفات السائلة والصلبة.

وأضاف أسعد عبد المجيد بأن المحافظ سيقوم بعقد اجتماع مع رؤساء جمعيات الصيد المنتشرة في بحيرة السد العالي للتدخل والتنسيق مع الجهات المعنية عند حدوث أي حالات طارئة ، بجانب توعية الصيادين بعدم التعدي والاستيلاء علي شبكات الاتصال للخط الملاحي المعينة في المسطح المائي ، مؤكداً علي أنه في نفس الوقت سيتم العمل علي تعيين أفراد حراسة وأمن مدربين علي أعلي مستوي تدريبي للسيطرة وإرشاد الراكبين بكيفية عملية الانقاذ في حالة حدوث أي طوارئ ، مع المراجعة الدورية لمعدات الحريق والانقاذ لضمان عدم تلفها أو تهالكها ولمنع أي محاولات للتهريب وهو الذي سيتواكب مه إجراء تجربة عملية لمواجهة حريق علي احدي البواخر بمشاركة جميع الجهات للتدريب علي مواجهة أي كوارث مستقبلية .