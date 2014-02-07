محافظ أسوان يشارك فى حفل تأبين 20 مواطنا توفوا فى حادث تصادم

حضر اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، حفل تأبين ضحايا حادث التصادم بين سيارة نقل بمقطورة، وميكروباص، أمام منطقة الكرابلة، علي طريق أسوان القاهرة الصحراوي الغربي، في منتصف يناير الماضي، والذي أودي بحياة 20 مواطنًا ينتمون إلي قري بنبان والمنصورية والرقبة، حيث أقيم حفل التأبين بقرية بنبان، بمركز دراو، بمشاركة أسر الضحايا، والقيادات الدينية، والأمنية، والشعبية، والتنفيذية، ونحو 3 ألاف مواطن من عمد ومشايخ وأهالي قري غرب النيل.

وفي كلمته أثناء حفل التأبين، قدم حسين علي محمد ممثلاً عن أهالي قرية بنبان، الشكر والتقدير للموقف الإنساني من جانب المحافظ الذي حرص علي تقديم واجب العزاء بنفسه لجميع أسر الضحايا، من خلال مروره علي سرادقات العزاء داخل قري غرب النيل، لافتاً إلي أن قرار محافظ أسوان بإلغاء احتفالات المحافظة بعيدها القومي عقب الحادث وذلك حداداً علي أرواح الضحايا يعكس روح التضامن مع أبناء المحافظة في جميع المواقف الصعبة.

وتجدر الإشارة إلي أن محافظ أسوان قرر صرف 5 ألاف جنيه لكل أسرة متوفي من ضحايا الحادث المروع، الذي وقع أمام منطقة الكرابلة بادفو، علي الطريق الصحراوي الغربي، نتيجة تصادم سيارة نقل بمقطورة كانت متجهة إلي مدينة أسوان، والتي اصطدمت بسيارة ميكروباص، كانت متجهة إلي مدينة القاهرة تحمل 18 راكب بالسائق توفاهم الله جميعاً، في حين توفي سائق السيارة النقل والتباع.