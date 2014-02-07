صلاح يستعد للمشاركة أمام نيوكاسل غدا

دخل محمد صلاح قائمة فريق تشيلسي غدًا لملاقاة فريق نيوكاسل الإنجليزي، حيث يسعى البلوز للإنقضاض على الصدارة في منافسة شرسة مع كُلًا من مانشسر سيتي والأرسنال.

مباراة تشيلسي ونيوكاسل غدًا قد تشهد المشاركة الأولى للنجم المصري محمد صلاح المُنتقل مؤخرًا لصفوف تشيلسي من فرق بازل السويسري.

وكان صلاح قد دخل قائمة الفريق في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة والتي انتعت بفوز الفريق اللندني بهدف، لكنه لم يشارك في تلك المباراة.

وسيحل نيوكاسل يونايتد ضيفا السبت على فريق تشيلسي ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.