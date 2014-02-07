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اتحاد العمال يعلن غدًا عن إطلاق حملة شعبية لترشيح "السيسى" للرئاسة

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اتحاد العمال يعلن غدًا عن إطلاق حملة شعبية لترشيح "السيسى" للرئاسة اتحاد العمال يعلن غدًا عن إطلاق حملة شعبية لترشيح "السيسى" للرئاسة

يعقد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، اجتماع مع رؤساء وأمناء عموم الاتحادات المحلية بالمحافظات غدًا السبت بمقر الاتحاد، وذلك للإعلان تنظيم حملة لدعم ترشيح المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، رئيسًا لمصر.

وأضاف الاتحاد فى تصريحاتٍ صحفية له، أن الاجتماع سيعرض فيه رؤساء الاتحادات المحلية المشاكل التى يواجهونها، كل فى محافظته، ومحاولة إيجاد حل لها، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاءات وزيارات للاتحادات المحلية بالمحافظات، وبحث طرق التواصل مع العمال فى أماكن عملهم.

كما يناقش الاجتماع قانون النقابات العمالية، وقانون العمل المُقتَرَح من قِبَل وزارة القوى العاملة والهجرة، والقوانين والتشريعات التى تمس العمل والعمال.

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مصر 365

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