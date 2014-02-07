عميد "حقوق القاهرة": ضبط منظمى التظاهرات سيؤثر على العمليات الإرهابية

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، إن العمليات التى تتم من قبل الإخوان الآن لا يمكن أن تكون عشوائية ولا تدار مباشرة من قبل تنظيم الإخوان فى الخارج، مشيراً إلى أنه يوجد قيادات داخل مصر تعمل بالاشتراك مع قيادات فرعية فى المحافظات وفى المناطق المهمة.

وأضاف "كبيش" خلال لقائه ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور،" إن هناك وسائل اتصال تربط بين هذه القيادات وهى التى تقوم بالتخطيط للتظاهرات، مؤكداً أنه لو ضبطت هذه القيادات سيكون هناك أثر إيجابى فى التأثير على هذه العمليات الإرهابية، مؤكداً إنه يجب أن نبحث عن المنظمين.

وأوضح "كبيش"، أن أخطر فكر هو الذى يعتمد على الدين فى توجيه العقول، وأن من يثير الشغب فى جامعة القاهرة ليسوا كلهم منتمون للجامعة أو طلاب.