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"المركزى للمحاسبات": لم يصدر حكم بعودة رئيس شعبة "المحليات" لعمله

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"المركزى للمحاسبات": لم يصدر حكم بعودة رئيس شعبة "المحليات" لعمله "المركزى للمحاسبات": لم يصدر حكم بعودة رئيس شعبة "المحليات" لعمله

قال المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن ما يقال بشأن عدم تنفيذه لأحكام القضاء الخاصة بعودة أحد العاملين بالجهاز لعمله كذب وغير صحيح، مؤكداً أنه لم يصدر حكم نهائى شامل بالصيغة التنفيذية للعودة مرة أخرى.

وأضاف "جنينه" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المحكمة لم تنتهِ من إصدار حكم نهائى بشأن عودة أحد إلى مقر عمله وأنه لو تم إصدار حكم بشان عودتهم لن يتم إعاقة تنفيذ أحكام القضاء.

كان أحمد السنديونى، رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزى للمحاسبات، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتهمه بإعاقته عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى القضية رقم 97 لسنة 54 قضائية بعودته إلى العمل.

وقال السنديونى فى بلاغه، إن رئيس الجهاز أوقفه مرة أخرى عن العمل دون أية اتهامات، وأن جميع إقرارات النقل والإيقاف والحرمان من الحوافز تخالف الحكم القضائى الصادر لصالحه، مطالبًا بالإسراع فى العودة إلى الإدارة التى كان يعمل بها سابقًا، وصرف جميع الحوافز والرواتب التى تم إيقافها دون سبب قضائى طبقًا لأحكام الدستور.

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مصر 365