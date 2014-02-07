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وزير الزراعة يغادر الجزائر.. وفرنسا تشيد بسياسة مصر الزراعية

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وزير الزراعة يغادر الجزائر.. وفرنسا تشيد بسياسة مصر الزراعية وزير الزراعة يغادر الجزائر.. وفرنسا تشيد بسياسة مصر الزراعية

غادر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الجزائر، اليوم الجمعة، بعد مشاركته فى الاجتماع العاشر لوزراء الزراعة بمنظمة "سيام"، والذى جاء حسبما أشار فى كلمته فى ظل تحديات إقليمية وعالمية تواجه قضايا الأمن الغذائى فى جميع البلدان، مما يتطلب تضافر الجهود بين الدول الأعضاء فى "سيام" والتعاون بشكل مثمر فيما بينها، لمواجهة العقبات والقضايا المتعددة فى مجالات التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى.

وقد دعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى إقامة برامج ومشروعات مشتركة، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتساهم بشكل فعال نحو تحقيق الأمن الغذائى، مشيرًا إلى أن لها تاريخ طويل فى مجال الزراعة ولديها علاقات متميزة مع دول البحر المتوسط وبالإمكان التعاون فى مستقبل أفضل من أجل تحقيق التنمية الزراعية.

وكان وزير الزراعة الفرنسى ستيفان لوفول، قد أعرب خلال كلمته فى المؤتمر عن تقديره لسياسات مصر فيما يتعلق بخطط التخزين لتقليل الفاقد وتعظيم الجودة، مشيدًا فى ذات الوقت بالرؤية المصرية للتسويق المباشر والتصنيع الزراعى.

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مصر 365

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