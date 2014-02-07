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السفير المصرى بالرياض يشارك فى تدشين اتحاد المصريين بالمملكة

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السفير المصرى بالرياض يشارك فى تدشين اتحاد المصريين بالمملكة السفير المصرى بالرياض يشارك فى تدشين اتحاد المصريين بالمملكة

صرح عادل حنفى المتحدث الرسمى للاتحاد العام للمصريين فى الخارج بالسعودية، أنه تم تدشين اﻷتحاد فى حضور السفير المصرى عفيفى عبد الوهاب بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ورجال السلك الدبلوماسى بالسفارة والقنصلية وجميع المكاتب الخدمية التابعة للسفارة مكتب الدفاع والمكتب العمالى والمكتب الثقافى والمكتب الإعلامى.

بدأ احتفال التدشين للاتحاد بكلمة السفير عفيفى عبد الوهاب، الذى أعرب عن سعادته بتدشين الاتحاد العام للمصريين فى الخارج فرع ، ﻷنه الاتحاد الوحيد بالمملكة الذى يشمل جميع مناطق المملكة، وهدفه اﻷول واﻷخير هو خدمة ابناء الوطن بالمملكة.

كما وعد بأن يكون للاتحاد مكتب داخل القنصلية العامة بالرياض حتى يتمكن من تقديم الدعم ﻷبناء الوطن بالمملكة وعلى الفور رحب القنصل العام السفير حسام عيسى بهذه الفكرة ووعد بتوفير المكتب فورًا.

وقال حنفى، إن الدكتور سعيد يحى رئيس مجلس الإدارة شكر فيها السفير، وأثنى على المجهود المبذول من قبل السفارة والقنصلية العامة بجدة والرياض لخدمة المصريين بالمملكة.

كما تقدم بالثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وللحكومة السعودية وللشعب السعودى على دعمهم المنقطع النظير للشقيقة الكبرى جمهورية العربية وتمنى الاسقرار والتقدم لمصرنا الحبيبة.

وفى كلمة موجزة للأمين العام للاتحاد الدكتور حسن جراحى شكر فيها السفير المصرى والقنصل العام ورجال الصحافة الحضور وأعضاء مجلس الإدارة. وأعلن عن أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمناطق التابعين لها.

وشكر عضو مجلس الإدارة خالد عتمان عن منطقة الرياض فيها الجميع، ودعا لمصر الحبيبة بالاستقرار والتقدم، وقال نحن مع خارطة الطريق ومع بناء وطن حر بعيدًا عن الإرهاب والطائفية.

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مصر 365

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