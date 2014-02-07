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"سيناء فى القلب" المهرجان الثانى للمصريين فى السعودية

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"سيناء فى القلب" المهرجان الثانى للمصريين فى السعودية "سيناء فى القلب" المهرجان الثانى للمصريين فى السعودية

بدأ الاستعداد لتنظيم المهرجان الثانى لسيناء فى القلب فى 25 إبريل، بمناسبة أعياد تحرير سيناء بعد النجاح للمهرجان الأول، الذى نظمه الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، برعاية القنصلية المصرية بالرياض فى 19 إبريل 2013 بمنتزه وشاليهات اليمامة، بحضور أكثر من 20 ألف مواطن مصرى.

يأتى ذلك بحضور السفير حسام عيسى القنصل العام، والعقيد أركان حرب محمد أبو الفتوح ملحق الدفاع المصرى بالرياض وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض، والعديد من الشخصيات العامه والعربية، وكذلك ضيوف شرف المهرجان سيادة اللواء أركان حرب عبد المنعم سعيد رئيس غرفه عمليات القوات المسلحة الأسبق، والشاعر الكبير هشام الجخ ونجم الرياضة المصرية الكابتن عبد العزيز عبد الشافى بالمهرجان السابق.

ويسمح لكل من يرغب من المصريين بالسعودية الاشتراك فى التنظيم والإعداد للمهرجان، وأكد إمام يوسف، رئيس الاتحاد، أنه جار التشاور مع ضيوف شرف من لحضور المهرجان الثانى سيناء فى القلب 25 إبريل 2014، على الاستعانة بنفس اللجنة المنظمة للمهرجان الأول لاستمرار النجاح واختيار اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وهم محمد شاهين ومحمد الجندى وهانى الفقى وبهاء ماضى صلاح حماية ومحمد سعد وحمد الشرقاوى وأحمد عوض وسالى المغازى محمد مغازى وجمال شلوف مع فتح الباب لأى من المتعاونين من أعضاء الاتحاد والجالية المصرية للمشاركة.

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