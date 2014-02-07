"التمريض": لم نشارك أو نشرف على المستشفى الميدانى لـ"رابعة"

نفت النقابة العامة للتمريض، ما رددته بعض الأحزاب السياسية حول دعم النقابة أو أيا من قياداتها للمستشفى الميدانى لمعتصمى رابعة أو النهضة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، فى بيان لها، مساء اليوم الجمعة، إن النقابة ووزارة الصحة تعيش حالة من التناغم فى الأفكار والرؤى التى تهدف إلى إصلاح المنظومة الصحية ككل، باعتبارها طرف أصيل فيها، منتقدة ما وصفة البعض بالشللية التى تقود التمريض داخل وزارة الصحة.

وأكدت نقيب التمريض، أنه بفضل من الله تم إقرار كادر العاملين بالمهن الطبية، مدرجًا فيه التمريض ومتساوون مع الصيادلة، مشيرة إلى أنه يتم علاج التمريض بالدرجة الأولى للتأمين الصحى، وأن هناك خطة ثلاثية بين وزارتى الصحة والتعليم العالى والنقابة العامة لتحديث المناهج وجارٍ الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه تم زيادة بدلات السهر والنوبتجيات فى الفترة الأخيرة، ووفقًا لمشروع الكادر تم زيادة بدلات العدوى وبدل المهن الطبية.

وأضافت أن وزارة الصحة قامت بالتوسع خلال الفترة الأخيرة بإنشاء فصول التمريض فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء 5 معاهد كبرى بالمحافظات لتخريج ممرضين على أرقى مستويات المهنة، لافتة إلى أن وزارة الصحة لديها خطة للقضاء على العجز فى خلال عامين.

وحول ما ردده البعض بأن الدكتورة كوثر محمود معينة فى منصب نقيب التمريض، قالت إنها شغلت منصب النقيب بانتخابات حرة ونزيهة بإشراف قضائى كامل كما أن منصبها فى الوزارة كرئيس للإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة لا يتعارض قنونًا مع منصبها كنقيب.