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تيم حسن يبدأ تصوير “الوسواس” بعد الإنتهاء من “الأخوة”

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تيم حسن يبدأ تصوير “الوسواس” بعد الإنتهاء من “الأخوة” تيم حسن يبدأ تصوير “الوسواس” بعد الإنتهاء من “الأخوة”

الفنان تيم حسن

 

ذكر الفنان السوري تيم حسن، في بيان صحفي، أن المُعلن من مشاريعه لهذا العام، هو “جزء مما عُرض عليه فعلاً من أعمال سورية ومصرية، بينها مسلسل ضخم لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، ومسلسل سيرة ذاتية لمصري كبير، وأعمال سورية عديدة”.

و قال تيم أنه وافق علي بطولة مسلسل مصري بعنوان “الوسواس” وسيبدأ فيه فور الانتهاء من تصوير مسلسل “الأخوة” في الإمارات.

وذكر تيم أن مسلسل “الوسواس”  هو “رحلة حب شاقة وجميلة، وحرب بين الرغبة والاستطاعة في مجتمع مغلق ومنسي، يحمل رسالة حول حرية الإنسان مقابل القهر والطغيان، وإلى أي مدى ينجح الإنسان في الخلاص منه قبل أن تصيبه عدواه أو تأكله ناره”.

يُذكر أن “الأخوة” الذي يؤدي تيم دور البطولة فيه إلى جانب عدد كبير من نجوم الدراما العربية، تدور أحداثه بين أبو ظبي ومصر، وسيكون من 90 إلى 100 حلقة، وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، ومن المتوقع أن يعرض أواخر شهر مارس أو أوائل أبريل المقبل، وهو يجمع جنسيات عديدة من وسوريا ولبنان.

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