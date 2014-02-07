الصين تحث الحكومة السورية والمعارضةعلى عقد جولة محادثات سلام جديدة بأسرع ما يمكن

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لى اليوم (الجمعة) الحكومة السورية والمعارضة لعقد جولة محادثات سلام جديدة بأسرع ما يمكن.

وقال المتحدث الصيني، فى بيان له إن ضمان استئناف مواصلة الحوار بين الجانبين والمثابرة على بذل جهود سياسية يمثل أولوية ملحة .. مضيفا أن كل شىء صعب فى بداياته” ومؤكدا على ان الجولة الاولى من المحادثات هى انجاز هام لكسر الجمود.

وحث الاطراف المعنية على المشاركة الفعالة فى المحادثات والقيام بدور هام لدفع عملية التسوية السياسية قدما .. داعيا كلا الجانبين الى النظر الى كلمات الابراهيمى بجدي، كما دعا الابراهيمى الى استئناف المحادثات فى مدينة جنيف بسويسرا المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري .

أ ش أ