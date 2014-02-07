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دي بور: أتمنى تدريب ليفربول أو توتنام

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دي بور: أتمنى تدريب ليفربول أو توتنام دي بور: أتمنى تدريب ليفربول أو توتنام

أمستردام /أ ش أ/ اعترف فرانك دي بور المدير الفني لنادى اياكس امستردام الهولندي "الجمعة" بأنه مهتم بتدريب أحد ناديي ليفربول أو توتنام في انجلترا، لكنه أضاف أنه سبق ورفض الاستجابة لاتصالات الناديين في هذا الشأن في وقت سابق.

يذكر أن اللاعب الهولندي الدولي تولى قيادة اياكس في عام 2010 ونجح في قيادته للفوز ببطولة الدوري ثلاث مرات متتالية ويسعى لأن يكون أول مدرب يقوده للقب الرابع على التوالي.

وقال دى بور - في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية - "هذان الناديان، ليفربول وتوتنام، هما الناديان اللذان أفكر فيهما في المستقبل".

وأضاف قائلا "أعتقد أن تاريخ الناديين وما يمكنني أن افعله مع أى منهما وأنا احتسى كوبا من الشاي، ولكنني لا أفكر في الأمر بجدية حاليا، حيث أنني سعيد في أياكس ولست متعجلا في الرحيل حيث أن الجميع سعداء بوجودي هنا".

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