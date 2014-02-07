بينيتث قد يكون الأغلى أجرا في العالم مع قطر

نابولى /أ ش أ/ المحت تقارير يوم الجمعة إلى أن الاتحاد القطرى لكرة القدم مستعد لتقديم فرصة لرافا بينيتث الاسبانى المدير الفنى لنادى نابولى الايطالى لكى يقود منتخب العنابى حتى نهائيات كأس العالم 2022.

وذكرت شبكة "سبورتس ميدياست" أن بينيتث سيسمح له باستكمال الموسم الحالى مع البارتينوبى على أن يتولى بعد ذلك القيادة الفنية لمنتخب قطر فى مهمة طويلة لكى يجعله قادرا على المنافسة فى مونديال 2022 الذى تسضيفه الدولة الخليجية.

وأضافت الشبكة ان المدرب الإسباني سيكون المدرب صاحب الاجر الاعلى فى عالم كرة القدم،حيث يحصل على 10 ملايين يورو سنويا، وأن رئيس نادى نابولى اوريليو دى لورينتيس سيعمل على التعاقد مع ماسيمليانو اليجرى المدير الفنى السابق لميلان خلفا له.

يذكر أن بينيتث فاز بالعديد من البطولات خلال مسيرته التدريبية منها بطولتين للدورى الاسبانى مع فالينسيا ودورى الابطال الاوروبى مع نادى ليفربول الانجليزى.