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تقرير - ليفربول يرغب في ضم الإماراتي عموري

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تقرير - ليفربول يرغب في ضم الإماراتي عموري تقرير - ليفربول يرغب في ضم الإماراتي عموري

أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية يوم الجمعة أن إدارة نادي ليفربول تريد أن تقدم عرضًا لضم النجم الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن جناح العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقرير أشار إلى أن ادارة الحمر تحضر عرضًا رسميًا للتعاقد مع عموري خاصة بعد فشل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح الذي انتقل لتشيلسي في فترة الانتقالات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كشافي ليفربول سيراقبون "ميسي الخليج" في المباريات المقبلة التي سيخوضها قبل إرسال تقرير النهائي لإدارة النادي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي حاول أيضًا التعاقد مع اللاعب، لكنه لم ينجح بالحصول على تصريح الاحتراف في البريميرليج.

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