أخبار عاجلة

الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل -
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم -
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عجمان يفجر مفاجأة ويهزم الجزيرة بهدف

Google+ Print
عجمان يفجر مفاجأة ويهزم الجزيرة بهدف عجمان يفجر مفاجأة ويهزم الجزيرة بهدف

فجر فريق عجمان مفاجأة ثقيلة بالتغلب على ضيفه الجزيرة في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة في الأسبوع الـ17 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وحرم فريق عجمان نظيره الجزيرة من استعادة المركز الثاني من الشباب الذي خطفه هذا الأسبوع بالفوز على الوصل.

وسجل هدف المباراة الوحيد الإيفواري بوريس كابي في الدقيقة 57 من الشوط الثاني ليهدي فريقه 3 نقاط غالية في مشواره بالدوري هذا الموسم.

بتلك النتيجة قفز عجمان إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 32 نقطة في المركز الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع