عجمان يفجر مفاجأة ويهزم الجزيرة بهدف

فجر فريق عجمان مفاجأة ثقيلة بالتغلب على ضيفه الجزيرة في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة في الأسبوع الـ17 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وحرم فريق عجمان نظيره الجزيرة من استعادة المركز الثاني من الشباب الذي خطفه هذا الأسبوع بالفوز على الوصل.

وسجل هدف المباراة الوحيد الإيفواري بوريس كابي في الدقيقة 57 من الشوط الثاني ليهدي فريقه 3 نقاط غالية في مشواره بالدوري هذا الموسم.

بتلك النتيجة قفز عجمان إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 32 نقطة في المركز الثالث.