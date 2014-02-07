ميدو: غياب سليمان وهاني سعيد لن يؤثر على الزمالك

يعتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن فريقه لن يتأثر بغياب قلبي الدفاع صلاح سليمان وهاني سعيد عن مواجهة دوان بطل النيجر يوم الأحد.

ويلعب الزمالك أمام دوان بطل النيجر الأحد على استاد القاهرة في الدور 64 من دوري أبطال إفريقيا.

يعاني صلاح سليمان من ورم في كاحل القدم، بينما هاني سعيد أصيب بكدمة في العضلة الأمامية وبنسبة 90% لن يمكنهما اللحاق بالمباراة.

وقال ميدو في مؤتمر صحفي: "لن نتأثر بغياب سليمان أو سعيد لأننا نتبع سياسة تدوير اللاعبين في الفريق".

وتابع "نمتلك محمود فتح الله وياسر إبراهيم وحمادة طلبة كمدافعين ونور السيد وأحمد توفيق كلاعبي ارتكاز، ولذلك نمنح جميع اللاعبين الفرصة للمشاركة".