أخبار عاجلة

الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل -
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم -
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: غياب سليمان وهاني سعيد لن يؤثر على الزمالك

Google+ Print
ميدو: غياب سليمان وهاني سعيد لن يؤثر على الزمالك ميدو: غياب سليمان وهاني سعيد لن يؤثر على الزمالك

يعتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن فريقه لن يتأثر بغياب قلبي الدفاع صلاح سليمان وهاني سعيد عن مواجهة دوان بطل النيجر يوم الأحد.

ويلعب الزمالك أمام دوان بطل النيجر الأحد على استاد القاهرة في الدور 64 من دوري أبطال إفريقيا.

يعاني صلاح سليمان من ورم في كاحل القدم، بينما هاني سعيد أصيب بكدمة في العضلة الأمامية وبنسبة 90% لن يمكنهما اللحاق بالمباراة.

وقال ميدو في مؤتمر صحفي: "لن نتأثر بغياب سليمان أو سعيد لأننا نتبع سياسة تدوير اللاعبين في الفريق".

وتابع "نمتلك محمود فتح الله وياسر إبراهيم وحمادة طلبة كمدافعين ونور السيد وأحمد توفيق كلاعبي ارتكاز، ولذلك نمنح جميع اللاعبين الفرصة للمشاركة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع