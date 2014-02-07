أنشيلوتي: لا مجال للحديث عن فوز خيسي بالكرة الذهبية

مدريد، (إفي): أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم إعجابه الشديد بمستوى لاعبه الصاعد خيسي رودريجز، لكنه أشار الى أنه من السابق لأوانه الحديث عن فوزه بالكرة الذهبية.

وقال أنشيلوتي بشأن خيسي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة فياريال في الليجا "إنني سعيد بعمله، لقد نضج كثيرا، لديه ثقة في نفسه، لكن يجب أن نضع في الحسبان كونه شابا صغير السن".

وأضاف كارلو "هذا موسمه الأول مع الفريق الأول، لذا يجب أن نكون حريصين معه، ليس الوقت مناسبا للحديث عن أمور لا يحتاج اليها الآن".

وتابع الإيطالي المخضرم "نحن سعداء بأن ناشئا من النادي يؤدي دورا متميزا في الفريق الأول، لكن لا مجال للحديث عن الكرة الذهبية الآن".

وكان خيسي قد صرح مؤخرا بأنه متحفز للفوز بالكرة الذهبية خلال أربعة أعوام.

وفي سياق آخر دافع أنشيلوتي عن ثنائي الخط الخلفي: المدافع البرتغالي بيبي والظهير الأيمن الإسباني البارو أربيلوا، بعد سلوكهما العنيف خلال مباراة الدربي الاخيرة امام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس.

وأوضح المدرب "لم أقل لهما أي شيء، أتفهم جيدا موقفهما، لقد لعبا الكثير من مباريات الدربي، إنها تتسم دائما بالتنافس الحاد والعدائية، إنني فخور بالأداء الذي قدماه".

كما حذر من خطورة مواجهة فياريال غدا في الجولة 23 على ملعب سانتياجو برنابيو، مبينا "المباراة صعبة، فياريال فريق جيد للغاية، عانينا أمامه في مباراة الذهاب (انتهت بالتعادل 2-2)، كما أننا لعبنا مباراة قوية يوم الاربعاء في الدربي، أتمنى أن يكون اللاعبون جاهزين بدنيا وذهنيا".

ويحتل الريال حاليا المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوصيف برشلونة، في حين يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب متفوقا بثلاث نقاط عنهما.