"المصريين الأحرار" مدينًا تفجير الجيزة: الإرادة لن تنكسر أمام الإرهاب

أدان حزب المصريين الأحرار حادث التفجير الإرهابى الذى وقع صباح اليوم الجمعة أعلى كوبرى الجيزة، مستهدفاً سيارات الأمن المركزى المتمركزة للتأمين من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الحزب فى بيانٍ له اليوم، إن قطار الثورة المصرية انطلق والشعب المصرى فرض إرادته الحرة التى لم ولن تنكسر أمام موجة الإرهاب التى تريد العبث بمصر وأمنها، وإن الشعب المصرى العظيم الذى أسقط نظامين لن يستسلم وسيكمل خطواته المُحَدَّدة فى خارطة الطريق لتحقيق الدولة الديمقراطية التى تعبّر عن ثقافة مصر وشعبها.

وجدد الحزب التحية لرجال الشرطة والجيش الذى يدافعون عن مصر وممتلكات الشعب بأرواحهم ويواجهون القتلة بكل بسالة وتضحية، مؤكداً أن دماءهم لن تذهب هدرًا.