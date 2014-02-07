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تظاهر المئات في بنغازي مطالبين بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام الليبي

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تظاهر المئات في بنغازي مطالبين بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام الليبي تظاهر المئات في بنغازي مطالبين بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام الليبي

مظاهرات بمدينة بنغازي – ارشيفة

تشهد شوارع مدينة بنغازي، تظاهر المئات بالميادين المختلفة منذ صباح اليوم الجمعة رفضا للتمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) وسط حركة مكثفة لسيارات الأمن والشرطة في مختلف شوارع المدينة .

وطالب رئيس الغرفة الأمنية المشتركة العقيد عبد الله السعيطي – في تصريحات اليوم “الجمعة” – المتظاهرين بضرورة البعد عن العنف حتى نضمن لهم التأمين في الساحات العامة وشوارع المدينة أثناء التظاهرات .. مشيرا إلى أن التظاهرات حتى الآن تسيير بشكل سلمي وبدون أية مظاهر للعنف .

وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، قد طالب في وقت سابق اليوم المواطنين الليبيين التزام الحراك السلمي وعدم اللجوء للعنف تحت أي سبب من الأسباب لأن كل شيء يمكن أن يتحقق بالسلم والإقناع والحوار .

يذكر، أن مظاهرات بدأت اليوم عقب صلاة الجمعة بكافة المدن الليبية تطالب بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام والذي تنتهي فترته اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2014 .

أ ش أ

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