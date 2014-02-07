عشرات الإصابات بصفوف المصلين إثر اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى

أصيب عشرات المصلين، عقب صلاة الجمعة اليوم، بحالات اختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة .

وأفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية حاصرت المصلين داخل المسجد الأقصى ، ولاحقت الشبان في باحاته واعتقلت عددا منهم، في حين أطلقت عشرات القنابل الصوتية الحارقة وقنابل الغاز المسيل للدموع على جموع المصلين .

وأغلقت قوات الاحتلال، بوابات المسجد بسلاسل حديدية ، وفرضت حصارا محكما على من فيه من مصلين ، كما أغلقت مداخل المصلى المرواني وحاصرت من فيه تزامنا مع إغلاق بوابات المسجد الرئيسية .

كما حاصرت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، النساء في مسجد قبة الصخرة ولاحقت المصلين في باحة صحن الصخرة، وقرب كأس المتوضأ ، وفي مختلف الساحات بالمسجد، واعتدت على بعض المصلين.

أ ش أ