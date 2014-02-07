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مأساة 5 ملايين عاطل بسبب أزمة السياحة على “العربية الحدث”

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مأساة 5 ملايين عاطل بسبب أزمة السياحة على “العربية الحدث” مأساة 5 ملايين عاطل بسبب أزمة السياحة على “العربية الحدث”

 

ضحى الزهيري

تجدد أعمال العنف ومشاهدة الاشتباكات شبة اليومية خلال الثلاث السنوات الماضية ضربت صناعة السياحة المصرية في مقتل , مما أضربأكبر مصادر الدخل القومي إذ كان القطاع السياحي يضخ في الفترة التي سبقت عام ٢٠١١ ما يزيد على ١٢.٥ مليار دولار سنوياً، وهو الدخل الذي انخفض بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ بعد عام  ٢٠١١ بحسب البيانات الرسمية في .

هذا هو موضوع التحقيق الميداني الذي تقدمه الزميلة ضحى الزهيري اليوم في برنامج الشارع المصري على العربية الحدث وترصد فيه تأثير أزمة السياحة على أكثر من خمسة ملايين مواطن يعملون في 70 صناعة وخدمة تقوم بتغذية قطاع السياحة وأصبحت غالبيتهم تعاني من البطالة وانعدام الدخل في الفترة الماضية.

وظهر من التحقيق أن أزمة السياحة تتخطى مجرد التركيز على مناطق المنتجعات السياحية التقليدية في جنوب سيناء والغردقة والأقصر وأسوان لتصل إلى أعماق الشارع المصري في مناطق غير متوقعة .. مثل قرية القراموص الواقعة في ريف محافظة الشرقية والتي كانت تشتهر بأنها القرية الوحيدة في مصر التي لا يوجد بها أي مشكلة للبطالة بفضل اعتمادها على زراعة وصناعة ورق البردي ورسمه بالطرق التقليدية الموروثة عن المصريين القدماء .. وكانت هذه القرية الصغيرة تصدر الهدايا التذكارية المصنوعة من البردي بقيمة تزيد على ملايين الدولارات سنويا .. ولكنها اليوم أصبحت تعاني من البطالة أكثر من أي قرية مصرية بسبب ركود بضاعتهم واحجام السياح عن زيارة مصر بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المتقلبة.

برنامج الشارع المصري يذاع الجمعة والسبت من كل أسبوع على العربية الحدث من 9 لـ 11 بتوقيت القاهرة ويقدم تغطية لأهم الأحداث التي تشهدها الساحة المصرية بالإضافة إلى تحقيقات ميدانية حول قضايا بعينها تؤثر على الشارع المصري

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