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مستشار مفتي الجمهورية:الأحداث الإرهابية لن تثني الشعب المصري عن خارطة الطريق

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مستشار مفتي الجمهورية:الأحداث الإرهابية لن تثني الشعب المصري عن خارطة الطريق مستشار مفتي الجمهورية:الأحداث الإرهابية لن تثني الشعب المصري عن خارطة الطريق

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أن الأحداث الإرهابية التي شهدتها خلال الشهور الماضية لن تثنى الشعب عن المضي، قدما في إتمام خارطة الطريق التي بدأت أول مراحلها بإقرار الدستور الجديد .

وأشار مستشار المفتى – خلال حوار مفتوح عقده في لونج أيلاند بولاية نيويورك الأمريكية مع كبار القيادات الدينية والإعلامية والأكاديمية في الولاية ونقله بيان لدار الإفتاء اليوم – إلى أن دار الإفتاء بدأت ترصد الفكر التكفيري والفتاوى التي تحرض على العنف وترد عليها بشكل علمي منضبط .

وشدد نجم، على رفض الشعب المصري لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن ، وأن مصر لديها قيادة تتمتع بتفويض شعبي كبير لإدارة المرحلة الحالية ومواجهة العنف والوصول بمصر إلى مرحلة الاستقرار.

وأوضح نجم، أن كل دولة تحدد النموذج الديمقراطي الخاص بها والذي يناسبها، وأن هذا هو الحال بالنسبة للمصريين الذين تبنوا وأقروا مؤخرا دستورهم الجديد ..مشيرا إلى أن المراحل الانتقالية في تاريخ الدول يتخللها بعض التحديات والقلاقل التي سرعان ما تزول عقب الاستقرار السياسي والاقتصادي .

وأضاف أن الدستور المصري الجديد يشكل خطوة هامة على طريق التحول الديمقراطي للبلاد ، وأن المصريين هم أنفسهم من يقومون بتحديد نموذجهم الديمقراطي الخاص بهم .

وقال مستشار المفتي ” مصر بحاجة إلى (مانديلا مصري) يعالج حالة الشقاق المجتمعي الموجودة الآن ويعيد اللحمة الوطنية من جديد ” .

وأعرب نجم عن انزعاجه الشديد من حملات التشويه المتعمدة التي تتعرض لها مصر بين بعض الشرائح الإعلامية والأكاديمية في الولايات المتحدة .

أ ش أ

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