بالصور.. القبض علي 11 متهم بحوزتهم اسلحة نارية ببورسعيد

شنت مديرية أمن بورسعيد ،حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزى الاسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ، حيث اسفرت تلك الحملة عن ضبط عدد 11 متهم بحوزتهم اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

حيث ضبطت القوات كلاً من، أحمد محمد طايع ــ 31 سنه ــ مقيم دائرة قسم بورفؤاد أول محرزاً سلاح نارى عبارة عن مسدس ايطالى عيار 6 مم وعدد ( 1 ) طلقه من ذات العيار ،وبعض الادوات ( نبله معدنيه – منشاكو – عصا دنفه 2 أنبوبة ضغط هواء) ، و حسن أحمد أحمد سليمان – 25 عام– ومقيم قرية أم خلف دائرة قسم الجنوب ،محرزاً سلاح نارى عبارة عن ” بندقية خرطوش عيار 12 مم ، و مصطفى محمد رمضان غالى – 20 سنه – مقيم منشية السلام مركز المحلة الكبرى بالغربية وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ” طبنجة عيار 9 مم قصير ” و طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض ” مطواه قرن غزال ” .

كما القت قوات الامن ايضا كلاً من ،محمد إبراهيم السيد ــ 35 سنه ــ مقيم دائرة قسم الضواحى محرزاً سلاح نارى طبنجة سوداء اللون مطموسة الأرقام عيار 9مم قصير وعدد ( 3 ) طلقة من ذات العيار وعدد (3) سلاح أبيض و باالإضافة الى، محمد صلاح محمد مرسى كريم ــ 29 سنه ــ مقيم دائرة قسم الضواحى ( مسجل جنائياً فرض سيطرة ) محرزاً سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار ، و أحمد إبراهيم أحمد ــ 22 سنه ــ مقيم دائرة قسم الزهور محرزاً عدد ( 3 ) طلقات خرطوش عيار 12 وخزينه لسلاح الى فارغه من الطلقات وسلاح ابيض عباره عن ” مطواه قرن غزال ” ،علاوة على ضبط كلاً من محمد السيد محمد وهبة ( شهرته الزيكو ) ــ 24 سنه ــ مقيم دائرة بورفؤاد ، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1902 لسنة 2013 جنح بورفؤاد أول ” ضرب وإحداث عاهة ” ، محرزاً سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار و ضبط على سند محمد عويمر “وشهرته على النسل ” ــ 26 سنه ــ مقيم دائرة قسم الجنوب (مسجل جنائياً فرض سيطرة ) و محرزاً سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد ( 1 ) طلقة من ذات العيار ، وعلاوة على ضبط إسلام رفعت عباس الشامى ــ 20 سنه ــ مقيم دائرة قسم الضواحى ، محرزاً سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد ( 1 ) طلقة من ذات العيار ، و القبض على محمد حامد فؤاد عبد العال ( شهرته بسكوته ) ــ 25 سنه ــ مقيم دائرة قسم العرب ( من ذوى المعلومات الجنائية ) ،و بحوزته عدد ( 7 ) طلقات خرطوش عيار 12 مم ، و ضبط، عبد العظيم عبد الحافظ فرغلى ــ 38 سنه ـــ مقيم دائرة قسم الشرق ( مسجل جنائياً مخدرات ) ،محرزا سلاح نارى بندقية خرطوش بالإضافة الى طلقه من ذات العيار .

وقد امر مدير الامن بإتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة ، موجهاً باستمرار الحملات الامنية والتصدى للخارجين عن القانون فى مختلف المجالات .