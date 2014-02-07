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بالصور.. القبض علي 11 متهم بحوزتهم اسلحة نارية ببورسعيد

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بالصور.. القبض علي 11 متهم بحوزتهم اسلحة نارية ببورسعيد بالصور.. القبض علي 11 متهم بحوزتهم اسلحة نارية ببورسعيد

 

 

شنت مديرية أمن بورسعيد ،حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزى الاسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ، حيث اسفرت تلك الحملة عن ضبط عدد 11 متهم بحوزتهم اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

حيث ضبطت القوات كلاً من، أحمد محمد طايع ــ 31 سنه ــ مقيم دائرة قسم بورفؤاد أول محرزاً سلاح نارى عبارة عن مسدس ايطالى عيار 6 مم وعدد ( 1 ) طلقه من ذات العيار ،وبعض الادوات ( نبله معدنيه – منشاكو – عصا دنفه 2 أنبوبة ضغط هواء) ، و حسن أحمد أحمد سليمان –  25 عام– ومقيم قرية أم خلف دائرة قسم الجنوب ،محرزاً سلاح نارى عبارة عن ” بندقية خرطوش عيار 12 مم ، و مصطفى محمد رمضان غالى – 20 سنه – مقيم منشية السلام مركز المحلة الكبرى  بالغربية وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ” طبنجة عيار 9 مم قصير ” و طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض ” مطواه قرن غزال ” .

كما القت قوات الامن ايضا كلاً من ،محمد إبراهيم السيد ــ 35 سنه ــ مقيم دائرة قسم الضواحى محرزاً سلاح نارى طبنجة سوداء اللون مطموسة الأرقام عيار 9مم قصير وعدد ( 3 ) طلقة من ذات العيار وعدد (3) سلاح أبيض و باالإضافة الى، محمد صلاح محمد مرسى كريم ــ 29 سنه ــ مقيم دائرة قسم الضواحى ( مسجل جنائياً فرض سيطرة )  محرزاً سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار ، و أحمد إبراهيم أحمد ــ 22 سنه ــ مقيم دائرة قسم الزهور محرزاً عدد ( 3 ) طلقات خرطوش عيار 12 وخزينه لسلاح الى فارغه من الطلقات وسلاح ابيض عباره عن ” مطواه قرن غزال ” ،علاوة على ضبط كلاً من محمد السيد محمد وهبة ( شهرته الزيكو ) ــ 24 سنه ــ مقيم دائرة بورفؤاد ، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1902 لسنة 2013 جنح بورفؤاد أول ” ضرب وإحداث عاهة ” ، محرزاً سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار و ضبط على سند محمد عويمر “وشهرته على النسل ” ــ 26 سنه ــ مقيم دائرة قسم الجنوب  (مسجل جنائياً فرض سيطرة ) و محرزاً سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد ( 1 ) طلقة من ذات العيار ، وعلاوة على ضبط إسلام رفعت عباس الشامى ــ 20 سنه ــ مقيم دائرة قسم الضواحى ، محرزاً سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد ( 1 ) طلقة من ذات العيار ، و القبض على  محمد حامد فؤاد عبد العال ( شهرته بسكوته ) ــ 25 سنه ــ مقيم دائرة قسم العرب ( من ذوى المعلومات الجنائية ) ،و بحوزته عدد ( 7 ) طلقات خرطوش عيار 12 مم ، و ضبط، عبد العظيم عبد الحافظ فرغلى ــ 38 سنه ـــ مقيم دائرة قسم الشرق ( مسجل جنائياً مخدرات ) ،محرزا سلاح نارى بندقية خرطوش بالإضافة الى طلقه من ذات العيار .

 

وقد امر مدير الامن بإتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة  ، موجهاً باستمرار الحملات الامنية والتصدى للخارجين عن القانون فى مختلف المجالات .

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