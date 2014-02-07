النيابة: المجند المتهم بقتل ضابط أمن مركزى بدهشور هاجمه مرددا “حلال الله اكبر”

كشفت التحقيقات الاولية التي تجريها نيابة حوادث جنوب الجيزة باشراف المستشار اسامة حنفي رئيس النيابة حول مقتل ضابط علي يد مجند داخل قطاع الامن المركزي بدهشور ان المجند المتهم غير متزن نفسيا وعقليا

> حيث تبين من اقوال مناقشة الشهود وهم من المجندين بانهم فوجئوا اثناء وجودهم بالمعسكر صباح اليوم بالمجند المتهم يسرع تجاه الضابط اثناء مروره امامه ويشهر سكين ويصرخ قائلا “حلال الله اكبر” ثم سدد طعنة في ظهر الضابط الذي سقط علي الارض غارقا في دمائه وسط ذهول من المجندين وحاول المجند المتهم تسديد طعنة اخري للضابط اثناء رقوده علي الارض مما دفع احد الضباط الاخرين لاطلاق رصاصتين علي قدم المجند اسقطته علي الارض واسقطت السكين من يديه وتم التحفظ عليه وعلي اداة الجريمة .

> وتحفظت النيابة علي فارغي طلقات من مكان الحادث كما تم تحريز السلاح الضابط وارسالهم الي المعمل الجنائي لفحصهم ، والتحفظ علي السكين المستخدم في الجريمة وتنتظر النيابة وصول المتهم الي سرايا النيابة لبدء التحقيق معه

> البداية كانت عندما سدد مجند بقطاع الامن المركزي طعنة الي ضابط بالقطاع مما ادي لمقتله لاصابته بحالة نفسية وتمكنت القوات من السيطرة علي المجند والتحفظ عليه وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق