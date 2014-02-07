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مبارك لكاتبة كويتية : ” ضحكت عندما صدر ضدي حكم المؤبد “

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مبارك لكاتبة كويتية : ” ضحكت عندما صدر ضدي حكم المؤبد “ مبارك لكاتبة كويتية : ” ضحكت عندما صدر ضدي حكم المؤبد “

محاكمة مبارك

نشرت الكاتب الكويتية ” فجر السعيد” ، تفاصيل جديدة من لقائها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمستشفي القوات المسلحة.

وقالت السعيد على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” : ” إن مبارك أكد لى على رفضه الخروج من ، لإنه واثق من براءته، وأصر على اثبات براءته مهما كان الثمن”،مضيفة : ”  إنه عندما صدر عليه حكم المؤبد “ضحك”.

وأضافة فجر ” : ” جادلت الرئيس مبارك في موضوع الفساد، فقال لي نعم الفساد موجود في كل دول العالم لا مصر فقط، لكن عن نفسي اقسم بأني لم ادخل في جيبي مليما حراما، وأضافت، ملاحظتي على حديث الرئيس مبارك، انه يتكلم بشموخ وعزة نفس حتى في الأمور المأساوية مثل حادثة وقوعه في الحمام وتكسر ضلوعه، وتعمد إهمال علاجه”، موضحة : “ مازحني مبارك بسؤالي هل سمعتي عن الـ17 مليار اللي عندي؟، فقلت سمعت ولكن لم أرى،  فقال ضاحكاً في بنك في المريخ إذا جابوه يسيبولي نص مليار، واكد لى أنه لم يسع يوماً لتوريث ابنه الكرسي، وكل ما أشيع في ذلك ماهو إلا إشاعات هدفها الوصول لما حدث في 25 يناير”.

واوضحت السعيد: “سألت الرئيس مبارك سؤالا كان يسيطر على تفكيري منذ ثورة يناير..ماهو القرار الذي ندمت على عدم اتخاذه؟، وكانت إجابته صادمة واعتذر عن نشرها”.

وفيما يخص الانتخابات الرئاسية قالت فجر : ”  استعرضت مع الرئيس مبارك بعض الاسماء المتداوله كمرشحي للرئاسه المصريه لأعرف رايه بهم فقال : ” الناس عاوزه ومحدش يقدر يوقف بوجه اراده الناس ” .

وفيما يتعلق بغزو الكويت قالت السعيد : “ استغرقت مع مبارك احاديث واسرار مرحلة ماقبل وبعد غزوالكويت جزء كبير من اللقاء لشغفي في معرفة كواليس مادار في هذه المرحله ومع ذلك لم نغفل الشأن المصري، واكد لي مبارك بان فكرة مجلس التعاون العربي فكرة الملك حسين ملك الأردن، ومن اسرار الغزو التي كشفها لي مبارك، رفضه لطلب صدام حسين بتبادل عسكري قبل الغزو مباشره كتيبه مصريه تذهب للعراق وكتيبه عراقيه تأتي مصر”، وقال لي مبارك لم اتوقع ان فكرة التبادل العسكري مع العراق لتوريط مصر بالغزو ورفضت لاني لا احب تواجد اي جيش في سيناء غير الجيش المصري “.

وأكدت الكاتب الكويتية : ” أن مبارك لم يشعر بالأسى لعدم سؤال الأمراء وشيوخ الخليج عنه خلال الفترة الماضية قائلاً: ” لا …أقدر ظروفهم”.

وختمت السعيد تغريداتها بان مبارك اكد لها منذ 2009 وهو يعلم أن الأمريكان غير راغبين في وجوده، وكان يبحث عن من يتولى قياده مصر بعده في نهاية مدته الرئاسية”.

واوضحت الكاتب الكويتية  فجر السعيد شعورها الشخصى فى مقابلة الرئيس الاسبق حسنى مبارك بقولها : ” عندما شاهدت مبارك لأول مره صعقت، فلم أكن أتوقع أن الحلم سيكون حقيقة، وأجد نفسي أمام زعيم عربي كان رئيساً لمصر مدة 30 سنه، وأكثر مالفت نظري في اللقاء شموخ مبارك، وخرجت أفكر في تركيبة هذه الشخصية التي ظلت محافظة على شموخها رغم ماحدث”.

 

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