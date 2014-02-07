ضبط أكثر من 91 ألف متسلل ومهرب بمنطقة “جازان” السعودية خلال الثلاثة أشهر الماضية

تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، من ضبط 89 ألفا و884 متسللا و1151 مهربا وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضح الناطق الإعلامي بحرس الحدود، بجازان العميد عبدالله بن محمد بن محفوظ أن رجال حرس الحدود تمنكوا خلال هذه الفترة ،كذلك من ضبط “719″ قطعة سلاح متنوعة، و”4697″قطعة ذخيرة حية، وخمسة أطنان، و568 كيلو جراما من جوهر الحشيش المخدر، و 698 ألفا، و350 كيلو جراما من نبات القات المخدر، و 5057 حبة مخدرة.

كما تم ضبط “4020″ كيلو جراما من المواد الغذائية، و 540 ألفا، و311 ريالا مهربة، و202 ألف، و 297 كيلو جراما من “الشمة”، و”3160″ كيلوجراما من الألعاب النارية، و11 ألفا، و664 رأسا من الماشية.

أ ش أ