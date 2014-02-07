مقتل 4 أطفال سقط عليهم حائط قديم بالفيوم

لقى أربعة أطفال مصرعهم أثر سقوط حائط قديم مقام بالطوب اللبن بعزبة البورة بقرية السليين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم .

حيث تلقى اللواء الشافعى محمد حسن ،مدير أمن الفيوم ،إخطارا من العميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بسقوط حائط مقام بالطوب اللبن بعزبة البورة مما تسبب فى مقتل 4 أطفال .

وأفادت تحريات الرائد محمود هيبة رئيس مباحث مركز سنورس أن الحائط مقام بالطوب اللبن فى منزل قديم وتصادف تواجد الأطفال الأربعة بجانب الحائط الذى سقط فوقهم وهم كريم سالم عواض 5 سنوات ، ونجلة عمه سميرة خميس عواض 10 سنوات ، ومحمد سعيد عبد الوهاب 5 سنوات ، وشقيقه عمرو 7 سنوات ولقوا مصرعهم فى الحال ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .