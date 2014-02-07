أخبار عاجلة

الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل -
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم -
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل 4 أطفال سقط عليهم حائط قديم بالفيوم

Google+ Print
مقتل 4 أطفال سقط عليهم حائط قديم بالفيوم مقتل 4 أطفال سقط عليهم حائط قديم بالفيوم

لقى أربعة أطفال مصرعهم أثر سقوط حائط قديم مقام بالطوب اللبن بعزبة البورة بقرية السليين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم .

حيث تلقى اللواء الشافعى محمد حسن ،مدير أمن الفيوم ،إخطارا من العميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بسقوط حائط مقام بالطوب اللبن بعزبة البورة مما تسبب فى مقتل 4 أطفال .

وأفادت تحريات الرائد محمود هيبة رئيس مباحث مركز سنورس أن الحائط مقام بالطوب اللبن فى منزل قديم وتصادف تواجد الأطفال الأربعة بجانب الحائط الذى سقط فوقهم وهم كريم سالم عواض 5 سنوات ، ونجلة عمه سميرة خميس عواض 10 سنوات ، ومحمد سعيد عبد الوهاب 5 سنوات ، وشقيقه عمرو 7 سنوات ولقوا مصرعهم فى الحال ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا