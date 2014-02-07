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نانسي عجرم تغني في تونس في عيد الحب

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نانسي عجرم تغني في تونس في عيد الحب نانسي عجرم تغني في تونس في عيد الحب

بمناسبة عيد الحب، تحيي الفنّانة نانسي عجرم حفلاً ساهراً في تونس يوم 13 فبراير، في قبّة المنزه" بتونس التي تتّسع للآلاف من المتفرجين، وهو نفس المكان الذي غنّت فيه ام كلثوم عام 1968 وغنى فيه كبار المطربين والمطربات العرب.
وسبق لنانسي عجرم في أعوام سابقة ان أقامت حفلات في تونس في عيد الحب.
الجدير بالذكر أن وزير الثقافة د.مهدي مبروك صاحب القولة الشهيرة "نانسي عجرم لن تغني في قرطاج ولو على جثتي"، قد انتهت مهمته الأسبوع الماضي، وخلفه في منصب وزير للثقافة الدكتور مراد الصقلي وهو أكاديمي وفنان وموسيقي.
يبقى أن نذكر أنذ نانسي عجرم ستقيم في اليوم التالي لحفلتها في "قبّة المنزه" حفلاً ثانياً في فندق خاص في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة.

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