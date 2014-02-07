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رنا أبيض الزّوجة الرّابعة لفنّان إماراتي

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رنا أبيض الزّوجة الرّابعة لفنّان إماراتي رنا أبيض الزّوجة الرّابعة لفنّان إماراتي

تطل الفنّانة السّورية رنا أبيض في موسم رمضان المقبل 2014 بعملين دراميّين الأوّل سوري وهو الجزء الثّالث من مسلسل "زنود السّت"، والثّاني خليجي بعنوان "صمت البوح" للكاتبة رانيا بيطار وإخراج المخرج السّوري باسم شعبو.
وتقدّم أبيض في "صمت البوح" دور الزّوجة الرّابعة لرجل مزواج يجسّد دوره الفنّان الإماراتي جابر نغموش الذي يتزوّج أربع نساء، الأولى إماراتية والثانية مصرية والثالثة هندية والرابعة سوريّة، ويطغى المنحى الكوميدي على شخصيّتها في العمل وخصوصاً أثناء وقوع الخلافات والغيرة بين "الضراير".
ويشارك في بطولة "صمت البوح" الفنّانة الأردنية زهرة عرفات، المصرية نشوى مصطفى، البحرينية أبرار سبت، إضافة إلى جابر نغموش، محمد العامري، شيلاء سبت، نيفين ماضي، ابراهيم الزدجالي، وغيرهم من الفنانين العرب.
من جهة أخرى، أنهت رنا تصوير مشاهدها في "زنود الست 3" للمخرج تامر إسحاق، وكانت شاركت رنا في الاجزاء السّابقة من المسلسل الذي يقدّم في كل حلقة وصفة طبخ في جوّ درامي كوميدي اجتماعي.

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