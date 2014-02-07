يوم نيويورك الأول صاخب بالنجوم وهادئ العروض

بدأت أسابيع الموضة دورتها من جديد، ومن نيويورك البداية، لتتحرّك نحو لندن، ثم ميلان، ولتنتهي أخيراً في باريس. ولأنّ مدينة نيويورك هي التفاحة الكبيرة، كما يُطلق عليها، وهي المدللة التي لا يُنازعها هذا الشأن أحد، فإنها لا تفتتح الأسابيع الأربعة فقط، وإنما تتمدّد في أسبوعها إلى ثمانية أيّام ضاغطة بذلك على بقية الأسابيع، التي لا يبقى لكلّ منها أكثر من خمسة أيام فقط؛ ولا يُعدّ هذا الأمر غريباً على مدينة تدعمها "آنا وينتر"، رئيسة تحرير مجلة "فوغ"، وعرابة الموضة، وبيدها أن ترفع مصمّماً، أو أن تسحب الأضواء منه، وأن تعطي فرصة لمصمّم وتحرم غيره. وفي عودة إلى ما قدّمته نيويورك لموضة الموسم المقبل، يُمكن القول إنّ اليوم الأوّل كان أشبه بكرنفال صاخب، حضره النجوم والإعلام والمصمّمون وصنّاع الموضة، لكنه لم يكن يوماً دسماً على صعيد العروض، برغم عروضه الأربعة عشر، التي امتدّت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً؛ إلا أنّ ما يُمكن أن نتوقّف عنده يُعدّ على أصابع اليد الواحدة. ويُمكن أن نُشير هنا إلى عرض دار "BCBGMAXAZRIA" الذي كان قوياً بخطوطه وألوانه، إذ وظّف مصمّم الدار Max Azria الفرو بطريقة مبتكرة، وظهرت عارضاته الرشيقات بمعاطف فضفاضة وأغطية رأس مزخرفة، تذكّرنا بسحر وترف نساء فيلم "دكتور زيفاغو". كذلك عاد الفرو إلى الظهور في عرض دار "Nicholas K" مزيّناً الرؤؤس والأكمام وحواشي الثياب، في تناقض كبير مع نعومة القمصان والسراويل ذات الخصور المنخفضة. ويُمكن أن نتوقّف أيضاً عند عرض دار "Creatures of the Wind" التي أعلن مصمّماها Chris Peters وShane Gabier تأثرهما بالتراث اليابانيّ وما التقطته أعينهما أثناء زيارتهما الأخيرة إلى هذا البلد؛ وكان العرض مثل لوحة ألوان عامرة، بدأت بالأسود، وانتهت بلون الفراولة، مروراً بالأخضر والأزرق والأصفر المضيء. وقد وصف المصمّمان عرضهما بالقول: "كنا نُنهي عروضنا دائماً بالفستان. ولكننا كسرنا القاعدة، وقدّمنا في الختام معطفاً مريحاً متعدّد الوظائف".

هذا هو ما قدّمته نيويورك في يومها الأوّل. ولكن ما يزال في سلة هذه المدينة كثير من العروض الصاخبة والواعدة، وستكون لنا في الأيام التالية وقفات مهمّة وحافلة بالجديد، مع مصمّمين من وزن Nicole Miller وCarolina Herrera وMonique Lhuillier وDiane Von Furstenberg وNaeem Khan الذي سيكون عرضه في اليوم ما قبل الأخير؛ أما عرض المصمّمMarc Jacobs فإنّه نقطة الثقل خلال هذا الأسبوع، والكلّ ينتظر ما سيقدّمه هذا المصمّم في مجموعته الأولى التي يطلّ بها على الجمهور منذ مغادرته دار Louis Vuitton. ومن المقرر أن تبقى العروض مستمرة حتى الثالث عشر من هذا الشهر، قبل أن تنتقل إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث سنكون معك سيدتي أولاً بأول لنقل العروض وصخب النجوم، وذاك الذي سيجري خلف الكواليس.

وإليك بعض ما التقطته عدسة موقع "سيدتي نت" في عروض اليوم الأول.

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