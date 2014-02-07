تقرير – إيقاف حكم مباراة ريال مدريد وبلباو شهرا

أشارت تقارير إسبانية أن ميجيل أنجيل أيزا حكم مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو لمدة شهر كما أنه قد يمنع من إدارة مباريات الملكي هذا الموسم.

وكان أنجيل أيزا قد طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اعتدائه على مدافع بلباو في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يوقف الاتحاد الإسباني مهاجم ريال مدريد لمدة 3 مباريات.

ووفقا للتقارير فإن لجنة الحكام قد أسقطت إسم أيزا من أسماء الحكام الذين سيتولوا إدارة المباريات هذا الشهر بالإضافة لكونه مهددا بعدم إدارة مباريات ريال مدريد طوال الموسم.

يذكر أن تعادل ريال مدريد مع أتليتك بلباو منعه من تجاوز برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز ليظل ثالثا خلف الفريق الكاتالوني وأتليتكو مدريد المتصدر.