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مشادات كلامية بعمومية الأطباء بسبب عدم اكتمال نصاب الجمعية

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شهدت اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بعد تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانونى، مشادات كلامية، بين عدد من الأطباء بعد إعلان الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، تأجيل الجمعية، مؤكدين أنهم لم يتم إعلانهم بموعد الجمعية، لكن "مينا" ردت بأن النقابة قامت بعمل إعلان فى عدة صحف وأخطرت الأطباء بموعد الجمعية، كما أرسلت فاكسات رسمية إلى النقابات الفرعية فى المحافظات وطالبتها بإخطار الأطباء فى المستشفيات.

وأتهم الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية السابق، مجلس النقابة العامة الحالى والمحسوب على تيار الاستقلال بالتواطء مع وزارة الصحة، لإحباط الإضراب ونتائجة لصالح وزارة الصحة وعلى حساب المرض.

وطالب بلجنة لإدارة إضراب جزئى مفتوح فى مستشفيات وزارة الصحة، مشيراً إلى أن مجلس النقابة لدية رغبة قوية فى إلغاء الإضراب.

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