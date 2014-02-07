وزير الزراعة الفرنسى يشيد بالسياسات المصرية فى التصنيع الزراعى

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الجمعة، أن وزير الزراعة الفرنسى أبدى تقديره لنظيره المصرى الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، وذلك لما عرضه من سياسات لإعداد خطط للتخزين، لتقليل الفاقد وتعظيم الجودة من المحاصيل الزراعية الرئيسية وذلك خلال كلمته فى الاجتماع الوزارى العاشر للدول الـأعضاء بـ"سيام"، لمناقشة المشروعات المقترحة التى من شأنها تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الزراعية عالمياً.

وأوضحت وزار الزراعة فى بيان لها، أن الوزير الفرنسى أشاد برؤية نظيرة المصرى فى التسويق المباشر والتصنيع الزراعى التى نوه عنه وزير الزراعة المصرى، لافتاً إلى أنها خطط جديدة، حيث أبدى استعداده فى تقديم الدعم الفنى لمصر فى هذاين المجالين.

يذكر أن ذلك الاجتماع يشارك فيه وزارء الزراعة والفلاحة من 13 دولة فى العالم، هى الجزائر، مصر، إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، تونس، تركيا، وألبانيا، بالإضافة الى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.

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