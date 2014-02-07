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تقرير - لماذا تعتبر مواجهة نيوكاسل فرصة جيدة لمورينيو للدفع بصلاح؟

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تقرير - لماذا تعتبر مواجهة نيوكاسل فرصة جيدة لمورينيو للدفع بصلاح؟ تقرير - لماذا تعتبر مواجهة نيوكاسل فرصة جيدة لمورينيو للدفع بصلاح؟

ذكر تقرير إنجليزي أن فرصة محمد صلاح جناح تشيلسي المنضم حديثا لصفوف الفريق في الظهور أمام نيوكاسل ستكون هي الأفضل لجوزيه مورينيو المدير الفني.

وانضم صلاح إلى تشيلسي قادما من بازل غير أنه ظهر على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي الجولة الماضي.

ويلتقي نيوكاسل مع تشيلسي السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

وأشار التقرير إلى أن ظهيري نيوكاسل ماتيو ديبوتشي، وديفيد سانتون بعيدين عن مستواهما منذ فترة طويلة.

وهو ما حدث في سقوط نيوكاسل بثلاثية نظيفة أمام سندرلاند، وظهر تفوق آدم جونسون عليهما.

كما أن دفاع نيوكاسل هو ثاني أسوأ دفاعات الدوري الإنجليزي في الست مباريات الأخيرة.

وتسائل التقرير حول أن مواجهة نيوكاسل على ستامفورد بريدج سيكون خير تقديم صلاح للجمهور الإنجليزي.

وأتم.. إن أراد مورينيو أن يؤمن جمهور تشيلسي باختياراته فعليه أن يدفع بصلاح أمام نيوكاسل.. هي فرصة للاستثنائي لن يرفضها.

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