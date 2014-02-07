11 فبراير.. وزير الصناعة يلتقى غرفة التجارة الأمريكية

تستضيف غرفة التجارة الأمريكية التابعة لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، فى لقاء يتم تنظيمه فى العاصمة الأمريكية واشنطن فى 11 فبراير الجارى.

ويسلط اللقاء الضوء على أهمية نمو العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. وسيناقش عبد النور بعض الاستثمارات المحددة للحكومة المصرية التى يمكن أن توفر فرصاً للشركات الأمريكية للمشاركة فى الاقتصاد المصرى.

ويشارك فى اللقاء أيضا السفير المصرى لدى واشنطن محمد توفق، وخوش كوكسى، نائب رئيس شون تركيا والشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية.

وتعد غرفة التجارة الأمريكية أكبر اتحاد تجارى فى العالم ويمثل مصالح أكثر من 3 مليون من الشركات من كافة الأحجام والقطاعات والمناطق وأيضا غرف رسمية ومحلية واتحادات صناعية.