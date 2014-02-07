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عادل إمام يكشف سبب انسحاب محمود ياسين من "صاحب السعادة"

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عادل إمام يكشف سبب انسحاب محمود ياسين من "صاحب السعادة" عادل إمام يكشف سبب انسحاب محمود ياسين من "صاحب السعادة"

في أول تصريح صحافي له على خلفية ما تردد عن مشاكله مع الفنان محمود ياسين، وقيامه باستبعاده من مسلسل "صاحب السعادة"، قال النجم عادل أمام في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، إنّ الصحافة ووسائل الإعلام ضخّمت الموضوع وخلقت قصصاً وحكايات وأقاويل مستفزة للغاية، على الرغم من أن الموضوع أبسط من ذلك بكثير.
وتابع يقول "أتساءل ما المشكلة في أن يعتذر فنان عن عمل ما، حتى لو كان هذا الفنان هو محمود ياسين بجلالة قدره واسمه ومشواره، وعنه أقول إنه صديقي وحبيبي ولا يمكن أن تحدث أي خلافات بيني وبينه، ولا يمكن أن يفرقنا مجرد مسلسل سيذهب إلى حال سبيله، فطوال عمري اعتدت أن ألا أختلف مع زميل على عمل لأن الصداقة والعشرة هي الأبقى، ونهاية القول إن الأستاذ محمود اعتذر بكل احترام عن استكمال تصوير المسلسل لاختلاف في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي ويحدث بالعادة".
وأضاف "الأمر أثير بضجّة لأن الصحافة عرفت أن محمود صور بعض مشاهده، فلو اعتذر قبل أن يدخل البلاتوه لكان الأمر مختلفاً، وقد لا يعرفون به أصلاً، وأخيرا فإن العملاق محمود ياسين أحبّه واقدره على المستوى الفني والشخصي، ولا يوجد بيننا أي خلافات، وأتمنى له التوفيق في كل حياته".

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