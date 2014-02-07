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"سيدتي" الراعي الإعلامي لحفلة Sarah Brightman في دبي

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"سيدتي" الراعي الإعلامي لحفلة Sarah Brightman في دبي "سيدتي" الراعي الإعلامي لحفلة Sarah Brightman في دبي

افتتحت أمس الخميس في الـ 6 من يناير 2014 الفنانة الإنجليزية صاحبة الصوت الملائكي والأوبرالي سارة برايتمان حفلات "كلاسيكيّات دبي" في قاعة راشد الكائنة في مركز التجارة العالمي، بتغطية خاصّة من مجلة "سيدتي" كراعٍ إعلاميٍّ للحدث.

بدأت الحفلة في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد أن أظلمت القاعة، لتظهر فجأة سارة، من وسط الظلام، بفستان أبيض طويل يُشبه ملابس الملائكة، وهي واقفة في قالب دائرةٍ على المسرح، كانت تعلو بها إلى الأعلى، إلى أن بدت سارة محلقة طوال أغنيتها الأولى، وخلفها شاشة كبيرة تعرض مؤثرات مرئية مختلفة عن الكواكب والنجوم.

بعد ذلك، عادت سارة إلى المسرح، حيث بدّلت ملابسها، وظهرت بفستان فضيّ طويل، في الوقت الذي كان في انتظارها راقصات قدّمن عرضاً استعراضياً راقصاً أثناء غناء سارة.

وبعد استراحة قصيرة عند العاشرة والنصف تماماً، عادت سارة لتقديم وصلتها الغنائية في الحفل الذي استمرّ حتى الساعة الثانية عشرة من بعد منتصف الليل.

يُشار إلى أن برايتمان ستحيي حفلاً آخر الليلة في ذات المكان والميعاد.

المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي"

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سيدتي