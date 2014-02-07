مشترك"ستار أكاديمي"جان شهيد:لا أحد ينافسني

وصل إلى الدور النهائيّ من برنامج "ستار أكاديمي" بموهبته وصوته الجميل. إنّه جان شهيد الشاب الطموح والمصرُّ على النجاح. زار ستوديو "سيدتي نت"، وردّ على اتهامات البعض له بأنه اشترى أغنية من الملحّن هشام بولس، قبل مشاركته في البرنامج، فيما وصفه البعض بأنه الابن المدلل لـ"بولس"؛ ولذلك بقى حتى نهاية البرنامج.

ولم ينسَ جان أن يتوقّف خلال الحديث عند وصف البعض له بأنه مغرور، وبأنه يفتعل المشاكل مع زملائه في الأكاديميا، وإن تكن مشاركته في "ستار أكاديمي" والجديد الذي يحضّره عماد الحوار الذي أجراه "سيدتي نت" مع جان شهيد.

لماذا نعتَك البعض بالغرور خلال مشاركتك في "ستار أكاديمي"؟

دخلت الأكاديميا كشاب مرتّب وأتكلم بطريقة لائقة، ولا أدخل مباشرة بـ"الجوّ"؛ البعض شعر بأنني مغرور كوني لا أتعاطى مع المشتركين. أما إذا كان البعض يُشير بكلامه إلى رفضي إعطاء رأيي بأداء زملائي، فذلك كان مني انطلاقاً من عدم امتلاكي الحق في تقييم أحد، وكنت لا أحبّ أن أعلق على أحد ولا أن يعلّق أحد على غنائي.

هل تخطيت العقبات في "ستار أكاديمي"؟

التسميات لا تنطبق فقط على الصوت، وإنما أيضاً على التمثيل؛ والأساتذة كانوا لا يعلقون على غنائي، بل الفكرة كانت في أن أتحرك أكثر وأخرج من الجوّ الذي كنت قابعاً فيه، ومن بعدها "مشي الحال" وتقرّبت إلى الجميع .

هل تشعر بأن الأكاديميا سجن؟

ليست سجن، بل هي شيء جميل، إذا عرفت كيف تستفيد منها. قد أختلف أنا وأخي ونحن من نفس المنزل، فكيف إذا كنا نعيش مع البعض من الآخرين. وبالرغم من ذلك فإنّ كلّ شيء يتمّ نسيانه أمام الصداقات التي اكتسبتها.

لماذا قررت الاشتراك في البرنامج؟

"ستار أكاديمي" إطار حاضن لكلّ برامج الهواة، وهو أوّل برنامج يقوم بلوحات راقصة، والملايين تنتظر حلقة البرايم. كانت تجربة فريدة و24 ساعة على الكاميرا.

كنت تشعر بالخجل حسب ما قالت لنا والدتك، كيف تخطيت هذا الأمر؟

أخي جورج كان دائما يدفعني إلى التحرك وعدم القبوع لوحدي، وهذا ما جعلني أتأقلم مع الوضع أكثر وأنسجم.

أنت وأخوك فنانان، بماذا تختلفان عن بعضكما؟

كلّ واحد صوته مختلف عن الآخر، وهو يقف إلى جانبي ويدعمني، ومستعدّ لأن يترك الفنّ كرمالي، ولكن أنا لا أوافق.

من ينجح أكثر برأيك، إذا كان هناك فنانَين داخل العائلة الواحدة؟

آمل أن ننجح نحن الاثنين، فهو لديه عمله في دبي، ومن الممكن أن نقوم بشيء مشترك، أنا وهو.

من مَن كنت مقرباً من زملائك؟

سكينة ورنا وعيسى وماريا وعبدالله.

عندما صوّت زكي ضدّ ماريا، لماذا كانت ردة فعلك سلبية تجاه زكي؟

انصدمت عندما صوّت ضدّ ماريا، وأنا أعلم أنّه يحبّها، وهو وماريا صديقان. لكن في النهاية كلّ شخص لديه رأيه... فقط انصدمت.

من كان ينافسك من زملائك؟

لا أحد ينافسني، وكنا نعيش كأخوة، ومن يستمرّ حتى النهاية، فهو الأقوى؛ والفوج الأخير كنا كلنا متعلقين ببعض.

كلبناني تشعر أنك نلت دعماً بما فيه الكفاية من أبناء بلدك؟

اندعمت من خارج لبنان، ومن قبل الصحافة اللبنانية، وأشكر الجميع على دعمهم لي.

من الأستاذ الأكثر قرباً من جان؟

كنت أرتاح أكثر إلى خليل أبو عبيد وهشام بولس.

هل ما تزال تتابع الفوكاليز؟

نعم تابعت الفوكاليز بعد خروجي من الأكاديميا مع مدام ماري، وسأستمر بتمرين صوتي كي أطوّر نفسي.

تخاف بعد البرنامج أن يخفَّ بريقك؟

من يعمل على نفسه ويؤمن بموهبته ويتميّز عن غيره سيستمر، والبرنامج يعطي نجومية وشهرة لا يعطيها أيّ برنامج آخر؛ والمهم أن يعرف الشخص كيف يستثمر هذا النجاح.

هل كنت تتمنى أن تفوز باللقب؟

كلّ واحد في النهائيات كان يطمح للفوز، وكنت أحبّ أن آخذ اللقب كي أرفع رأس بلدي؛ وهناك أناس برزت ولم تكن في الطليعة.

برز واضحاً حبك وإعجابك بالفنانة مايا دياب!

عندما رأيت مايا أحببتها كثيراً وشعرت أنها "مهضومة" ومتواضعة كما نراها على الشاشة.

يُقال إن جان كان قد اشترى أغنية من هشام بولس؟

الصورة التي ظهرت وكنت موجوداً فيها أنا وأخي مع هشام جعلت الأقاويل تكثر، ولكن كلّ ما في الأمر أنني كنت موجوداً بصحبة أخي، عندما التقى في إحدى المرات ببولس، وظنّ الكثيرون أنني اشتريت أغنية من هشام. أنا التقيت "هشام" وتصوّرت معه، فقال عني البعض أنني ابنه المدلل. لكن الحقيقة أنني لم أكن مقرباً منه، وفي الأكاديميا كان أستاذي.

هل سيجمعك تعاون مع هشام؟

الآن أسمع أغنية من هشام، ومن الممكن أن تكون منه، ونستمع إلى أغانٍ من غير هشام، ومن المقرر أن تنزل أغنية و"كليب" لي قبل الموسم الجديد من "ستار أكاديمي" بدعم من قناة "سي بي سي".

أيّ لون غنائي تفضّل أن تقدّمه؟

أحبّ "ستايل" وائل كفوري، وسأحاول تقديم أي شيء يليق بصوتي وبشخصيتي.

تخاف أن يتوقف دعم الأنديمول لكم؟

بصراحة هم لا يقصرون معنا، فهم يتابعون أخبارنا، وعلى تواصل دائم معنا، وهم يفرحون لنجاح أيّ شخص منا.

ما النصيحة التي تقدمها لكلّ من يريد الاشتراك بالبرنامج؟

هو برنامج فريد من نوعه، ونغني على -1، وهو من أصعب أنواع الموسيقى التي يغني عليها الفنان؛ وأصعب من أن يكون معك فرقة موسيقيّة؛ ونصيحتي لكلّ من يملك موهبة ويرى أن بإمكانه أن يقدم شيئاً جديداً ألا لا يتردد في المشاركة وتحقيق حلمه.

علاقتك بسكينة: أهي جيدة أم ماتزالان "tom & jerry"؟

أنا وسكينة تربطنا صداقة جميلة وقوية، وقريباً سألبّي دعوتها وأزورها في المغرب للاحتفال بعيد ميلادها، كما سأقوم بزيارة مصر وبلد عربيّ آخر تعرفون التفاصيل لاحقاً.

ما هي قصتك مع الأورغ؟

هو آلة مهمّة لمن يغني شرقيّ، وأنا درستها، وأعطي فيها من قلبي بكلّ إحساس، وسأكتفي بالعود والبيانو، وأريد أن أحترفهما مع الغناء. وكان عبدالله ينطرب عند سماع عزفي على العود.

لم تتلقَّ عروض تمثيل؟

لم أتلقَّ لغاية الآن، ولا مشكلة في أن أوصل أي فنّ للناس.

كيف تقضي حياتك بعد الأكاديميا؟

أعمل على جسمي كي أكون بصورة جميلة وأنيقة؛ فالرياضة مهمّة لنفسي وإطلالتي، ويجب أن أتطوّر باتجاه شيء جديد، ويجب أن أحفظ موسوعة أغان مختلفة من كلّ اللهجات، بالإضافة إلى تمارين الصوت.

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