أخبار عاجلة

الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل -
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم -
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد Casper Smart هيفا وهبي تحتضن Akon

Google+ Print
بعد Casper Smart هيفا وهبي تحتضن Akon بعد Casper Smart هيفا وهبي تحتضن Akon

نشرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي صورة لها تجمعها بالنجم العالمي Akon على صفحتها الخاصّة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتبت في أسفلها تعليقاً بسيطاً، جاء فيه: "مرحباً Akon".

وقد أثار التعليق لدى المتابعين تساؤلات كثيرة، بشأن اجتماع النجمين في عمل جديد يضمّهما سويّاً، لا سيما أنّه قد سبق لهيفا نشر صورة لها، وهي إلى جانب الراقص Casper Smart صديق Jennifer Lopez، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّه يُصمّم لها رقصات كليب جديد؛ فهل يكون Akon شريكاً جديداً لهيفا؟

يُذكر أنّ النجم العالمي Akon سبق له أن تعامل مع نجوم عرب، أبرزهم نجم الغناء المصري تامر حسني.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية