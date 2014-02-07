بعد Casper Smart هيفا وهبي تحتضن Akon

نشرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي صورة لها تجمعها بالنجم العالمي Akon على صفحتها الخاصّة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتبت في أسفلها تعليقاً بسيطاً، جاء فيه: "مرحباً Akon".

وقد أثار التعليق لدى المتابعين تساؤلات كثيرة، بشأن اجتماع النجمين في عمل جديد يضمّهما سويّاً، لا سيما أنّه قد سبق لهيفا نشر صورة لها، وهي إلى جانب الراقص Casper Smart صديق Jennifer Lopez، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّه يُصمّم لها رقصات فيديو كليب جديد؛ فهل يكون Akon شريكاً جديداً لهيفا؟

يُذكر أنّ النجم العالمي Akon سبق له أن تعامل مع نجوم عرب، أبرزهم نجم الغناء المصري تامر حسني.

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